Il caso Ndicka riaccende i sospetti no-vax! Burioni e Bassetti contro Fratelli d'Italia

Ultime notizie. Il malore accusato domenica sera nel corso di Udinese-Roma dal calciatore giallorosso Evan Ndicka - dimesso ieri dall’ospedale in attesa di ulteriori controlli - ha dato fiato ai sospetti dei no vax sui vaccini. Il caso è spiegato oggi sul Corriere della Sera.

No-vax e Ndicka

"Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause". Ha scritto così Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, scatenando una valanga di commenti da parte di chi associa le vaccinazioni anti-Covid a problematiche medico-sanitarie di vario genere, anche senza sapere esattamente cosa sia capitato a Ndicka.

"Malan prosegue nella sua irresponsabile opera di disinformazione, pericolosa per la salute pubblica e per il Paese", ha prontamente replicato il virologo Roberto Burioni. "Il presidente del Consiglio Meloni non può tollerare un simile comportamento. Non è questione di destra o di sinistra, è salute pubblica".

È intervenuto anche Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova: "Alcuni politici senza competenza scientifica e senza conoscere i referti medici", usano il caso Ndicka "per i soliti sospetti sui vaccini. Non si rendono conto del male che stanno facendo ai vaccini e ai cittadini che dovrebbero tutelare e rappresentare".