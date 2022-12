CorSport - Il Bologna vuole Zerbin e la Cremonese Gaetano: la risposta del Napoli

Calcio Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport Alessio Zerbin piace parecchio al Bologna così come Gianluca Gaetano alla Cremonese. I due centrocampisti però non si muoveranno dal Napoli in questa sessione di calciomercato come sottolinea il giornale questa mattina in edicola.

Zerbin e Gaetano restano al Napoli

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sul futuro di Zerbin e Gaetano: