Il Bari riparte dal napoletano Ciro Polito, nuovo Ds: idea Liverani in panchina

Ultimissime notizie. Oggi La Repubblica Bari riporta le ultime novità in casa SSC Bari, il club pugliese di proprietà della famiglia De Laurentiis: la notizia del giorno è l'arrivo del nuovo direttore sportivo, il napoletano Ciro Polito.

Chiusi i rapporti con l'Ascoli, dopo averlo guidato alla salvezza in Serie B, Polito arriva al Bari dopo un'estenuante trattativa e si prepara ad un lavoro molto impegnativo per rilanciare la squadra dopo l'eliminazione dai play-off di Serie C: "Prima di costruire il nuovo Bari, - scrive Repubblica - dovrà smontare quello messo in piedi maldestramente dall’ex direttore sportivo Giancarlo Romairone e condotto senza squilli da Auteri e Carrera. Proprio la scelta del nuovo tecnico sarà il punto di partenza del suo mandato, che dovrebbe arrivare la durata di due anni".

Nuovo allenatore Bari

Il Bari dunque cerca un nuovo allenatore e spetterà a Ciro Polito trovarne uno. I nomi che circolano sono quelli di Toscano, Scienza e Pavanel, ma anche quello di Stefano Vecchi, ex allenatore del Sudtirol. C’è anche un’ipotesi suggestiva che porta a Fabio Liverani?, il tecnico del doppio salto di categoria, dalla C alla A, del Lecce. "Sarebbe tra gli allenatori ideali per Polito, che ama costruire squadre brillanti e affidarle a tecnici non banali. Ma bisognerebbe fare i conti con l’ingaggio dell’ex allenatore giallorosso, ormai entrato nel circuito dei tecnici di fascia alta". scrive Repubblica.

Calciomercato Bari

"Di sicuro, non sarà più il Bari delle grandi firme, ma l’obiettivo è quello di costruire una squadra più calata nella realtà della serie C, con giocatori di categoria, guidati da veri leader". Nel club dei De Laurentiis si guarda anche al calciomercato. I nomi caldi sono quelli del difensore Riccardo Brosco, il rientro dell'attaccante napoletano Simone SImeri; poi ci sono i nomi di Zaccaria Hamlili e Samuele Neglia. In uscita Gaetano Auteri, destinato al Pescara.