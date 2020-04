Kicker - Koch del Friburgo verso l'addio: alla finestra c'è anche il Napoli, ma non solo

Calciomercato Napoli - Come riportano i colleghi di Kicker.de, noto quotidiano tedesco, Robin Koch, difensore del Friburgo, nel mese di gennaio sarebbe stato vicinissimo a vestire la casacca del Lipsia. L'affare non è andato in porto perchè il Lipsia stesso ha deciso di trattenere il suo difensore centrale, Upamecano. A questo punto potrebbe scatenarsi un'asta di mercato per Koch non appena apriranno la prossima sessione. Nella trattativa potrebbero inserirsi le big della Bundesliga, ma anche il Benfica ed il Napoli.