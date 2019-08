CorSport - Alleanza anti Juve tra Napoli, Inter e Roma: giro di attaccanti che porterebbe Icardi in azzurro, Dzeko a Milano e Milik in giallorosso

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, unite dalla voglia di togliere lo scudetto alla Juventus e da esigenze di mercato. Napoli, Inter e Roma non erano mai state così vicine e accomunate dalle avventure della campagna trasferimenti.





Tutte sono alla ricerca di un attaccante, tutte hanno bisogno di un 9 per provare a colmare il gap con i bianconeri che a loro volta puntano ad acquistare un centravanti. E proprio per questo motivo azzurri, nerazzurri e giallorossi potrebbero pensare di mettere in piedi un giro di attaccanti per lasciare la Juve senza il rinforzo per il reparto offensivo. Icardi sotto il Vesuvio, Dzeko alla Pinetina e Milik nella Capitale: eccola la maxi operazione che potrebbe accontentare tutti (meno Paratici…) e che muoverebbe un bel po’ di milioni.

Trovare la quadratura del cerchio e sistemare le tre operazioni però non sarà facile perché le parti da mettere d’accordo sono ben sei: tre società, altrettanti giocatori più, se volete, i rispettivi procuratori. La chiave di tutto naturalmente è Mauro Icardi perché, se Dzeko è destinato all’Inter dopo aver trovato da tempo un accordo per un triennale e Milik piace alla Roma, mentre non scalda Marotta e Ausilio, l’ex capitano nerazzurro è il primo obiettivo sia degli azzurri sia dei giallorossi, che stanno facendo il possibile per acquistarlo con trattative distinte. Naturalmente il patto di mercato è possibile solo se Maurito finirà all’ombra del Vesuvio perché, se il ragazzo di Rosario dirà di sì a Pallotta (nel caso l’Inter è pronta a mettere una clausola per impedire un’eventuale cessione dopo un anno alla Juve), ci sarà solo un altro cambio di maglia, quello di Dzeko che finalmente raggiungerà Conte ad Appiano Gentile, mentre Milik non rientrerà nel giro. Dipenderà tutto, dunque, da Icardi e dalla decisione che prenderà sul suo futuro. L’argentino si è preso qualche giorno per riflettere: ufficialmente fino a ferragosto, ma è probabile che una scelta arrivi solo da lunedì in poi, quando il count down di fine mercato sarà a -14. Aspetterà la Juventus? E fino a quando? I bianconeri per ora non pensano a lui. Già, per ora...