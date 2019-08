Icardi-Napoli, CorSport: "L'Inter vuole cederlo a titolo definitivo, Marotta vuole evitare la Juventus"

Calciomercato Napoli - L'Inter preme per mettere fine alla questione relativa a Mauro Icardi. L'attaccante argentino ed il suo entourage stanno valutando diverse opzioni, con SSC Napoli e Roma che hanno già effettuato una proposta ufficiale. Anche la Juventus segue con attenzione la vicenda: il calciatore, infatti, aspetta proprio che i bianconeri facciano cassa.

Beppe Marotta, però, dopo quanto accaduto per Romelu Lukaku, non vede di buon occhio la cessione di Maurito alla Juventus, a meno che i bianconeri non mettano sul piatto il cartellino di Paulo Dybala o più soldi rispetto ai 75 milioni chiesti al club partenopeo ed a quello giallorosso.

Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CN24:

"L’Inter vuole chiudere la vicenda entro il 2 settembre con una cessione a titolo definitivo. Non intende svendere il suo ex capitano ed è nelle condizioni di farlo (può tenerlo solo ad allenarsi alla Pinetina) perché Icardi “pesa” a bilancio per 2,5 milioni e l’ingaggio da 5,1 milioni fissi più bonus non è un problema di fronte alla volontà di lanciare un segnale forte, lo stesso che Suning ha inviato al ribelle Ramires, per oltre un anno fuori dal Jiangsu. Icardi punta soprattutto a trovare la squadra ideale per la sua carriera e, se non sarà accontentato, non è escluso che (sfiorando la provocazione...) chieda la cessione in prestito, la stessa che hanno ottenuto Nainggolan e Perisic o addirittura la risoluzione dell’accordo concessa a Miranda. Sa già che non sarà accontentato.



L’Inter, che paga Icardi puntualmente come tutti gli altri tesserati, da inizio ritiro lo sta facendo allenare con la prima squadra e lo convoca allo stesso orario dei compagni, con i quali svolge quasi tutta la seduta. Non è stato portato nella tournée asiatica perché è stato il calciatore a chiederlo con l'obiettivo di potenziare il ginocchio destro alla Pinetina. Se Mauro non è stato mai utilizzato nelle amichevoli o nelle partitelle la scelta è stata presa dal club e dall’allenatore. Legittima per l'Inter sarebbe anche l’eventuale esclusione dalla lista Champions. L’entourage di Maurito si aspetta invece che fino a quando non sarà ceduto a Icardi sia consentito non solo di stare in gruppo, ma anche di disputare le partite durante gli allenamenti".