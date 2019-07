Il Giornale - L'Inter vuole vendere Icardi al Napoli, nerazzurri pronti a fare uno sconto a De Laurentiis

Gianni Visnadi, collega de 'Il Giornale', ha scritto un lungo editoriale parlando, tra le altre cose, della trattativa Icardi-Ssc Napoli:

Icardi-Napoli, le ultimissime da Milano

Il centro dell'estate nerazzurra è Mauro Icardi: senza i soldi della sua cessione, tutto diventa più difficile - si legge sul quotidiano -. L'Inter vuole 70 milioni. Chi può o pensa di pagarli? Non la Juventus, seduta sulla riva del Po ad aspettare che le polemiche milanesi gli consegnino il centravanti a prezzo di saldo (massimo 40, oltre Paratici non va). Non il Napoli, che a budget ne ha solo 50, forse 60. Ecco, al Napoli sì che l'Inter farebbe volentieri un bello sconto pur di avere contanti e togliersi di casa la grana più grossa (che in casa peraltro si è messa da sola…). Contatto da seguire.