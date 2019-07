Il barbiere napoletano di Icardi: "Ho parlato con Mauro, gli ho consigliato di venire al Napoli"

Calciomercato Napoli - I barbieri Luigi Paesano e Gennaro Capasso, anche noti come Les Napolitains, hanno rilasciato una intervista ai microfoni de Il Mattino soffermandosi anche su Mauro Icardi:

Icardi al Napoli, il sogno del suo barbiere napoletano

Luigi, come è iniziata la vostra avventura? «Sono andato via da Napoli quando avevo 18 anni. Gennaro mi ha detto di raggiungerlo a Roma e siamo diventati soci».



E i calciatori? «Tutto è iniziato per caso, quando a Roma Aquilani si è fermato una volta a tagliare i capelli da noi. Poi, durante una cena di amici, abbiamo incontrato il cugino di Candreva che è rimasto rapito dalle nostre qualità e ha deciso di regalare un taglio in omaggio ad Antonio. Da quel momento c’è stata l’esplosione. All’inizio andavamo proprio a domicilio in giro per tutta l’Italia».



Candreva, quindi Inter, quindi Icardi? «Mauro è un nostro cliente fisso e grande amico».



E voi, da napoletani, gli avrete certamente detto di venire a giocare nel Napoli? «Ovvio. Anche se noi restiamo sempre fuori dalle faccende di lavoro dei nostri clienti».



Ma Icardi che tipo è? «Una persona perfetta: magari a livello mediatico appare diverso,ma conoscendolo posso dire che è un ragazzo d’oro. Il classico padre di famiglia, un ragazzo con la testa sulle spalle».