Icardi-Juve, Gazzetta: cinque potenziali cessioni per finanziare il colpo last minute, nomi e valutazioni

Calciomercato Napoli - Nel giorno tanto atteso il silenzio di Mauro Icardi sbriciola l’ultimatum azzurro e tiene sempre più la Juve al centro della scena. Nessun no, per carità, all’offerta di Aurelio De Laurentiis, ma il sostanziale disimpegno dell’attaccante interista conferma le unanimi previsioni di questa stranissima vigilia. La vera partita si sta giocando da mesi tra l’Inter e la Juventus e ora che il traguardo è ormai dietro l’ultima curva

Va certamente in questa direzione l’operazione che può portare Daniele Rugani alla Roma con una valutazione di 25 milioni. Una plusvalenza preziosa per il bilancio bianconero del 30 giugno 2020, considerando che il difensore proviene di fatto dal vivaio. Ma nei prossimi giorni sono in calendario altri appuntamenti importanti per altri pezzi grossi della Juve. Appurato che Gonzalo Higuain resta a Torino, le ultime dalla Continassa dicono che ora è Mario Mandzukic l’attaccante più vicino al cambio di maglia. Sfumata l’ipotesi Manchester United, appassita l’idea di un ritorno in Bundesliga (destinazione Bayern Monaco), negli ultimi giorni il nome del croato è stato associato al Barcellona: in particolare l’interesse dei catalani è legato ad una sorta di piano alternativo a Neymar. Nulla di concreto, insomma, a dispetto delle voci rimbalzate dalla Spagna. Questa pausa diplomatica finisce per allungare i tempi, ma non va letta come una frenata. Nei discorsi iniziali il Barcellona aveva proposto lo scambio tra Rakitic e Emre Can. Ma i bianconeri non possono permettersi altri ingressi (peraltro di peso) in un reparto già affollato come quello di centrocampo. Il discorso, comunque, verrà ripreso: al tedesco la destinazione Nou Camp piace e in alternativa vede solo il Real e il Bayern. Ad ogni modo il suo sacrificio porterebbe un plus rimarchevole, visto che à arrivato a parametro zero. In seconda battuta va messa nel conto anche la possibile uscita dell’uruguaiano Bentancur, anche se nel suo caso il Boca vanta il diritto ad ottenere la metà dell’introito della rivendita. Più realisticamente va messa in preventivo la vendita di Blaise Matuidi, diciamo per raggiunti limiti d’età... Invece il club non ritiene sul mercato Miralem Pjanic, arginando le voci nate dopo l’incontro milanese tra Paratici e Fali Ramadani, agente del bosniaco.