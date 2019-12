Ibrahimovic al Milan, Tuttosport: Ancelotti complica i piani, vuole portarlo all'Everton

Ultime calcio mercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic e il Milan: un matrimonio che s'ha da fare, almeno per quanto risporta Tuttosport.

Calciomercato, Ibrahimovic incontrerà presto il Milan per decidere il futuro

Prima di Natale ci sarà un nuovo incontro tra le parti, per capire se lo svedese vorrà continuare a giocare e se davvero ha intenzione di scegliere i rossoneri. I dubbi di Ibra riguardano il rischio di chiudere la carriera sbagliando mossa e fallendo il grande ritorno in Serie A. C'è sempre l'Everton. Con l'arrivo ormai certo di Ancelotti, restano uno scenario probabile per lo svedese, alternativo sia al Milan che al ritiro. In caso di risposta negativa, il primo nome sarebbe quello di Luka Jovic del Real Madrid; più complicato arrivare a Erling Haaland del Salisburgo.