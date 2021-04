Ibra-Milan, Gazzetta: nel rinnovo sono esclusi impegni extra-calcio, scongiurato un Sanremo bis

NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul rinnovo di Ibra con il Milan: "Tutto è pronto. L’Ibrater va in onda oggi se Mino Raiola riesce a liberarsi per essere presente all’evento: la firma di Zlatan sino al 2022. Nell’intesa sono stati inseriti i consueti bonus, sia individuali che di squadra. Non sono segnalate clausole particolari, ma a differenza dell’anno scorso il centravanti ha garantito che non avrà impegni extraprofessionali particolari: insomma non c’è un nuovo Festival all’orizzonte"