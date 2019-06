As - Telefonata di Ancelotti a James Rodriguez: il calciatore ha detto sì. Il Real Madrid chiede più di 40 mln per cederlo

CALCIOMERCATO NAPOLI - Come riportano i colleghi di AS, noto quotidiano spagnolo, il Bayern ha tempo fino al 15 giugno per riscattare James Rodriguez dal Real Madrid. Però il centrocampista colombiano ha già fatto sapere che vuole lasciare la Germania ed il Real non ha intenzione di riprenderlo, con Zidane che ha altri profili segnati sul proprio taccuino. Infatti, è stato proprio Carlo Ancelotti a telefonare personalmente James Rodriguez.

Mercato Napoli, c'è il sì di James Rodriguez

Risposta affermativa del calciatore sudamericano che avrebbe già detto sì per tornare a lavorare col suo ex tecnico. Una volta raggiunto l'accordo col ragazzo, adesso il Napoli dovrà accontentare le richieste del Real Madrid che vuole più dei 42 mln che gli avrebbe dovuto dare il Bayern per riscattarlo. Il vantaggio per il Napoli è il buon rapporto col Real visti i precedenti trasferimenti di Higuain, Albiol e Callejon.