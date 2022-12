Gazzetta - Se il piano di lavoro è lo stesso, i tifosi possono restare tranquilli. Questo Napoli non li deluderà!

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è un esperto in partenze: 28 punti su 30 nelle prime 10 un anno fa, 41 su 45 nelle prime 15 dell’attuale campionato. Ma il tecnico non ne fa un riferimento statistico, piuttosto un programma di lavoro preciso come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Spalletti tranquillo dopo i ko

"Non lo impressionano le ultime sconfitte in amichevoli. Ora serve solo lavorare per migliorare la condizione e portare tutti nelle migliori condizioni alla ripartenza di San Siro, il 4 gennaio contro l’Inter. Anche in agosto l’ultima amichevole disputata a Castel di Sangro destò perplessità sulla condizione del Napoli che contro l’Espanyol non andò oltre lo 0-0. Ma se il piano di lavoro è lo stesso, i tifosi possono restare tranquilli. Questo Napoli non li deluderà"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli