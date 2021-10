I gol segnati dai subentrati cambiano la Serie A: tutti i numeri delle prime sette giornate, c'è un dato sul Torino [GRAFICO]

Napoli Calcio - Il Covid ha cambiato il calcio, ma c’è un effetto della pandemia molto più legato al campo e a un cambio di regolamento resosi necessario alla ripresa dopo il lockdown. Sono le cinque sostituzioni, che hanno reso l’impatto della panchina sulle partite decisamente più rilevante. Ne parla la Gazzetta dello sport.

"I gol segnati dai subentrati in Serie A nelle prime sette giornate del 2021-22 sono il 16,5% (37 su 224), dopo che già nella scorsa stagione erano saliti al 13,3%. Uno dei motivi per cui i due cambi in più non piacciono a tutti è perché avvantaggerebbero le grandi squadre, che hanno una rosa più ampia e con talento diffuso.

Spulciando tra i dati, Juric a Torino ha più risorse a disposizione e il Toro è la squadra con il rapporto più alto tra gol della panchina e totali: ben il 55,5% delle realizzazioni granata portano la firma di un subentrato, con Pjaca capace di segnare sia contro il Sassuolo che contro la Lazio entrando dalla panchina"