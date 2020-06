Il Mattino - Hysaj scavalca Malcuit nelle gerarchie: ora è il francese a poter lasciare l'azzurro. Vicini i rinnovi di Maksimovic e Zielinski

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, vicinissimo l'annuncio del rinnovo di Zielinski, ormai da definire solo gli ultimissimi dettagli: il centrocampista polacco prolungherà fino al 2024 (con opzione al 2025) con ingaggio che salirà intorno ai 3 milioni. Un altro tassello importante in chiave rinnovi dopo il prolungamento di Mertens fino al 2022. Poi subito dopo toccherà a Maksimovic, avviatissimo il discorso anche con il difensore serbo tornato su altissimi livelli dall'arrivo di Gattuso: anche il suo contratto è in scadenza 2021 e il discorso del prolungamento sarà di tre anni.

Tra un anno scade anche il contratto di Hysaj, il terzino albanese tra quelli rilanciati da Gattuso e che ha trovato spazio in tutte e tre le partite giocate dagli azzurri in questa ripresa dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. Quindi, anche lui potrebbe restare e in tal caso sarebbe Malcuit il terzino in uscita, mentre a sinistra si farà una valutazione per Ghoulam. Scadenza 2021 anche per Llorente, il centravanti spagnolo piace al Benevento che domani sera contro la Juve Stabia potrebbe festeggiare aritmeticamente la promozione in serie A.