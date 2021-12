Hugo Maradona: oggi l'ultimo saluto, funerali alle ore 16 alla Chiesa di San Vitale a Fuorigrotta

Sorrideva se lo chiamavi «hermano silenzioso», il fratello silenzioso, non il fratello di Diego. Oggi l'ultimo saluto a Hugo.

Era atteso proprio ieri pomeriggio dai suoi medici di fiducia per controllare il cuore, che invece l'ha tradito in mattinata, appena alzatosi dal letto, senza un lamento, in maniera forte e improvvisa, sordo ai massaggi disperati che sono durati quaranta minuti. Oggi i funerali, alle 16, nella chiesa di San Vitale a Fuorigrotta. A riportarlo è Il Mattino.

