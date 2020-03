Higuain, Khedira e Pjanic a casa, l'avv. Romanelli insorge: "Chi ha autorizzato tutto questo? Niente prevede che si possa abbandonare il domicilio prima di 14 giorni"

Notizie Calcio Napoli - Che si chiami “fuga” o no, la partenza di tre calciatori della Juventus come Higuain, Khedira e Pjanic continua a lasciare diversi dubbi. «Questa situazione mi lascia quantomeno perplesso», commenta al Corriere dello Sport Rinaldo Romanelli, avvocato e giurista, autore dello studio «Coronavirus: regole e possibili conseguenze penali delle inosservanze».

La Juventus ha fatto sapere che i giocatori in questione non erano in quarantena, ma in isolamento domiciliare volontario. Come è possibile?