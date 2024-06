Hermoso-Napoli, discussioni in corso: Manna in questi giorni avrà un colloquio per concludere la trattativa

Napoli - Il nuovo ds Giovanni Manna a lavoro per chiudere il colpo Hermoso a Napoli a parametro zero. Un centrale forte e con esperienza che si libera dal contratto con l'Atletico Madrid. Come riporta Tuttosport, il club azzurro offre un contratto triennale di circa 3,5 milioni di euro, che potrebbe arrivare a 4 netti considerando i bonus. Attualmente, le richieste del calciatore e del suo entourage per le commissioni sono decisamente più elevate, ma le discussioni sono in corso e questa settimana il ds Manna avrà un nuovo colloquio per cercare di concludere la trattativa.