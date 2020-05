Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha intervistato Paulo Luz, vice presidente del Gremio in merito alle voci insistenti che vorrebbero il Napoli fortemente interessato a Everton. Ecco le parole del dirigente brasiliano: "Finora non ci è arrivata alcuna proposta. Siamo in un momento molto difficile del calcio mondiale. Se giunge un’offerta la valuteremo. Il suo contratto scade alla fine del 2022. La clausola è di 120 milioni di euro"