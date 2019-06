Il Mattino - Accordo Napoli-Parma per la permanenza in gialloblu di Grassi e Sepe. Inglese rientra in azzurro. Palmiero e Tutino piacciono al Lecce

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il Parma riscatterà Luigi Sepe dal Napoli per 5 milioni di euro, menre per Alberto Grassi verrà prolungato il presito dagli azzurri alla stessa società emiliana. Roberto Inglese, invece, rientrerà a Napoli vista la cifra troppo alta per il riscatto per una società come il Parma. Il Benevento è intenzionato a riscattare il cartellino di Roberto Insigne ad 1.5 milione. Palmiero e Tutino al momento restano a Napoli, col Lecce che pressa per averli.