Granada-Napoli, Tuttosport: risultato secco e perentorio, la squadra di Gattuso è stata irriconoscibile

Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "L’Europa rispedisce indietro il Napoli chiedendo di rifare i conti per evitare la bocciatura. Il riesame ci sarà tra 6 giorni, allo stadio Diego Armando Maradona, per provare a ribaltare il 2-0 subito ieri a Granada. Risultato secco e perentorio, inequivocabile sentenza al termine di 96’ giocati alla mercè di avversari all’esordio in Europa League, tecnicamente modesti ed agonisticamente esuberanti. E’ stata sufficiente una bella dose di energia alla squadra di Martinez per superare un Napoli irriconoscibile rispetto al successo con la Juve".