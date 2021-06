Giovedì nuova assemblea di Lega Serie A, sul tavolo slot orari della Serie A e i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa

E’ fissata per giovedì pomeriggio, di nuovo in video conferenza, la prossima assemblea di Lega. Due i punti chiave all’ordine del giorno: gli slot orari della Serie A e i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa del prossimo triennio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"L’idea di una singola finestra per ogni evento non porterà a un rialzo dell’offerta di Dazn, che non aggiungerà altro agli 840 milioni all’anno che già garantirà alla A fino al 2024. I club che si opponevano con questa motivazione continueranno probabilmente a farlo: il voto finale, se si arriverà alla delibera, resta così incerto. Sempre giovedì scadrà il termine di presentazione per le offerte tv di coppa: con la riforma del trofeo nazionale i club puntano a un incasso superiore a quello precedente di 35 milioni all’anno versati dalla Rai"