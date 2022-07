Giovanni Simeone al Napoli, CorSport: ecco quando verrà ufficializzato l'acquisto

Il Napoli ha in mano il colpo Giovanni Simeone. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che racconta come l'arrivo del centravanti argentino sia collegato ad Andrea Petagna. Quest'ultimo piace molto al Monza.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Per il resto, oggi comincia una settimana delicata anche sotto il profilo delle manovre d'attacco: Petagna, il centravanti in copertina. Il centravanti che il Monza insegue con decisione da un po' e che anche la Lazio ha iscritto nella lista estiva dei rinforzi. La sua uscita sbloccherà l'affare-Simeone con il Verona: il ds Giuntoli chiuderà l'acquisto del Cholito nel momento in cui il percorso azzurro di Andrea sarà ufficialmente concluso"