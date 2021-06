Giocate spettacolari, un gol bellissimo e quel gesto davanti alla telecamera: Italia-Rep. Ceka, è lo show di Insigne

Ultime calcio - Trent'anni ieri, un compleanno festeggiato nel migliore dei modi con la maglia azzurra numero 10 della Nazionale: Lorenzo Insigne il protagonista assoluto dell'Italia di Mancini nell'amichevole vinta a mani basse dagli azzurri (4-0) contro la Repubblica Ceca a Bologna.

Come riporta Il Mattino:

"Tante giocate spettacolari, un gol bellissimo di destro, quello del 3-0 dell'Italia, sull'assist perfetto di Immobile: l'esultanza con il cuoricino dedicato alla moglie Jenny davanti alla telecamera. Una serata molto positiva per il capitano del Napoli che illumina l'Italia con le sue magie e chiude la super partita con l'assist a Berardi per il quarto gol dell'Italia. L'attaccante del Napoli gioca tra le linee, si accentra per ricevere palla sul centro destra e diventa un regista avanzato, l'uomo determinante per creare la superiorità numerica tra le linee: i movimenti di Lorenzo consentono a Spinazzola di avanzare e di spingere sulla fascia sinistra con le sovrapposizioni e i cross al centro per Immobile. Funziona benissimo la catena di sinistra con Locatelli prezioso nel ruolo di interno di centrocampo per dare i tempi di gioco".