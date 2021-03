Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport c'è un dato davvero mostruoso relativo alla prestazione di Kalidou Koulibaly domenica scorsa contro il Milan. Il difensore del Napoli è stato il più veloce in campo toccando i 34.7 km/h. La rosea scrive: "Si è rivisto il Koulibaly sontuoso, decisivo e capace in certi momenti di fare reparto a sé. Sta attraversando un ottimo periodo di forma".