Giampaolo intrigato dal Napoli! Repubblica: vuole rimettersi in gioco, la squadra gli piace

SSC Napoli, esonero Mazzarri e nuovo allenatore? De Laurentiis ci starebbe pensando seriamente. Oggi il quotidiano La Repubblica restringe la lista dei possibili candidati ai nomi di Francesco Calzona e Marco Giampaolo.

Calzona

Ultime news. Da una parte Calzona, CT della Slovacchia ed ex assistente di Sarri e Spalletti. Mercoledì sera sarà al Maradona in compagnia di Marek Hamsik per seguire Lobotka da vicino e la sua presenza a Napoli "non è legata affatto alle voci di un possibile ritorno in azzurro", precisa Repubblica.

Giampaolo

L'altro nome è quello di Giampaolo. L'ex allenatore di Milan, Torino e Sampdoria non allena dall'ottobre del 2022 ma è intrigato dal 4-3-3 del Napoli e valuta l'organico forte. "Gli piacerebbe rimettersi in gioco dopo anni di delusioni", scrive Repubblica.