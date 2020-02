Ghoulam rientra dal calvario, CdS: figura tra i convocati dopo 20 gare, può essere un nuovo inizio

Notizie Napoli calcio. Ieri, un po' a sorpresa, Faouzi Ghoulam è tornato nella lista dei convocati per la trasferta di Cagliari. Il terzino algerino, out dallo scorso ottobre, sta riprendendo gradualmente ad allenarsi su ritmi più sostenuti ed è stato premiato dal tecnico azzurro con la convocazione. Queste le ultime dal Corriere dello Sport:

"Si ricomincia: Faouzi Ghoulam è stato convocato per la trasferta di Cagliari dopo un'assenza prolungata di 20 partite. Proprio così: la sua ultima apparizione, in panchina, è datata 27 ottobre 2019, a Ferrara con la Spal. Poi, arrivederci: infortunio alla vigilia della sfida con l'Atalanta, influenza, nuovo problema e calvario interminabile. Quasi quattro mesi senza Faouzi, senza un'alternativa vera a Mario Rui, e soprattutto notevoli sofferenze per il mancino d'Algeria".