Ghoulam alla Lazio? CorSport: può essere stato proposto da Mendes, ecco cosa trapela da Napoli

Calciomercato Napoli - "Proposto Ghoulam in scadenza con il Napoli". L'edizione odierna del Corriere dello Sport entra nel dettaglio della possibilità che l'algerino possa approdare alla corte di Maurizio Sarri in questa fase finale del mercato.

"Oppure un terzino sinistro. Ieri a sorpresa è venuto fuori il nome di Faouzi Ghoulam, 30 anni, esterno in scadenza 2022, allenato ai tempi da Sarri. A Napoli negano, ma può essere stato proposto dagli agenti. Lo gestisce Mendes (vicinissimo alla Lazio), è in regime di svincolo, Lotito teme azioni di disturbo per Casale".