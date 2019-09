Algeria, il ct Belmadi: "Ghoulam? Mi ha detto di non essere pronto fisicamente. Quando riterrà di esserlo, allora tornerò a considerare una sua convocazione"

Faouzi Ghoulam, terzino sinistro algerino del Napoli, per la sua Nazionale è diventato un caso. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Dopo aver declinato la convocazione per la Coppa d’Africa, poi conquistata dai suoi colleghi, il mancino azzurro ha infatti declinato anche l’invito per l’amichevole di lunedì con il Benin. Era stato inserito nell’elenco e invece ha preferito fermarsi a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno: «Mi ha detto di non essere pronto fisicamente. Quando riterrà di essere pronto, allora tornerò a considerare una sua convocazione», ha spiegato infastidito il ct algerino Belmadi”