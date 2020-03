Gesto nobile dei tifosi azzurri: i rimborsi dei biglietti di Barcellona-Napoli donati all'Ospedale Cotugno di Napoli

Ultimissime Napoli - Gesto nobile dei tifosi della SSC Napoli, costretti a chiedere il rimborso di aerei ed alloggi, oltre che de biglietto, per la gara di Champions League tra Barcellona e Napoli. Viste le ultime disposizioni governative, la gara si giocherà a porte chiuse. Intanto i voli provenienti dall'Italia sono stati annullati. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it

"Il mancato viaggio verso Barcellona manderà in fumo milioni di euro (400 euro la spesamedia di un tifoso per la trasferta), un danno creato anche al Barcellona che perderà circa 6 milioni di euro con il Camp Nou chiuso. Nel frattempo, sull’esempio dei tifosi dell’Atalanta, alcuni tifosi azzurri hanno voluto destinare i soldi restituiti per il tagliando all’Ospedale Cotugno (è possibile donare sul sito GoFundMe), stretto nell’emergenza coronavirus".