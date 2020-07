Genoa-Napoli, probabili formazioni: Gattuso costretto a 2 cambi forzati [GRAFICO]

I colleghi dell'edizione di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alle probabili formazioni di Genoa-Napoli. In allegato il grafico:

"Contro il Genoa gli osservati speciali saranno inizialmente tre: Lobotka, Elmas e Politano, promossi tra i titolari da Gattuso al posto di Demme ( squalificato), Zielinski e Callejòn. Ma le novità nella formazione titolare saranno addirittura sei rispetto alla vittoria di domenica scorsa con la Roma al San Paolo. In difesa ci saranno infatti i rientri di Hysaj e Maksimovic: il primo darà un turno di respiro all’acciaccato Di Lorenzo, il secondo sosituirà invece Koulibaly, che è stato a sua volta fermato per un turno dal giudice sportivo. La sesta staffetta sarà infine al centro dell’attacco, con Mertens di nuovo al cento per cento e pronto a dare il cambio a Milik. Ma sarà un Napoli sperimentale o in parziale disarmo, a dispetto della mezza rivoluzione. Ringhio vuole tre punti e dice tanto in questo senso la conferma di Lorenzo Insigne, che è l’unico degli azzurri escluso in maniera sistematica dalle rotazioni del suo tecnico.

Del capitano non si può evidentemente fare a meno, in questa fase della stagione. S’è appena visto del resto contro la Roma e Gattuso è convinto che Insigne possa riptersi oggi pomeriggio contro il Genoa, trascinando i compagni verso la vittoria".