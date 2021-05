Gazzetta - Zona Champions, i tre criteri in caso di arrivo a pari punti di Juve, Milan e Napoli

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "In caso di arrivo a pari punti il regolamento della Serie A prevede 3 criteri per determinare la classifica: il 1° riguarda i punti fatti nei confronti diretti, il 2° la differenza reti nei confronti diretti e il 3° la differenza reti complessiva nel torneo. Il Milan è in vantaggio sia con il Napoli (vittoria 3-1, sconfitta 0-1) sia con la Juve (3-0, 1-3), per cui sarebbe davanti a entrambe in caso di parità, mentre Napoli e Juve negli scontri diretti hanno un successo a testa e la stessa differenza reti (2-1 per i bianconeri, 1-0 per gli azzurri). Gattuso però è nettamente avanti nella differenza reti complessiva (+45 contro +36). In caso di arrivo alla pari di tutte e 3 (ipotesi teoricamente possibile a quota 76), andrebbero in Champions Milan e Napoli, a meno che — ipotesi irrealistica — Insigne e compagni perdano con il Verona terminando con una differenza reti peggiore della Juve".