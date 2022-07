Gazzetta - Zielinski incerto del West Ham: non vuole rinunciare alla Champions, Spalletti lo vorrebbe tenere

La Gazzetta dello Sport parla della cessione di Zielinski che non è ancora sicura. Il Napoli potrebbe ritrovarsi con il giocatore in rosa anche il prossimo anno.

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sul possibile addio di Zielinski dal Napoli:

Per Luciano l’ideale sarebbe tenere anche Zielinski, al quale sta costruendo un vestito su misura. Se però il West Ham arriverà ai 40 milioni di euro chiesti da De Laurentis, il club azzurro troverà l’accordo con gli Hammers per cedere il polacco (che a sua volta chiede sei milioni all’anno ai londinesi per lasciare Napoli). Zielinski però non guarda solamente all’aspetto economico ma anche a quello tecnico e non vorrebbe rinunciare alla Champions, proprio la competizione che Raspadori sogna di giocare in maglia azzurra.