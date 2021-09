Gazzetta - Zielinski in dubbio, Spalletti pensa a Anguissa per limitare lo juventino Locatelli

Napoli calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "L’infortunio di Piotr Zielinski potrebbe consigliarli di provarci, di schierare il nazionale camerunese nella mediana a tre per contrastare le qualità tecniche di Locatelli. I due potrebbero ritrovarsi di fronte e l’eventuale confronto si annuncia già teso, perché nessuno dei due ha difficoltà nel contrastare l’avversario. Il talento dello juventino, dunque, potrebbe essere messo in discussione dai muscoli di Anguissa se Spalletti dovesse decidere di inserirlo nella formazione titolare. Si tratta di un’ipotesi, ovviamente, perché soltanto qualche ora prima dell’inizio della partita si potrà capire, effettivamente, quante possibilità ci saranno di vedere il nazionale camerunense in campo dal primo minuto".