Gazzetta - Veretout-Napoli, il nodo Allan blocca ogni discorso: le ultime

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Per la sostituzione di Allan, invece, il d.s. napoletano proverà a convincere la Roma a cedergli Jordan Veretotu, già trattato nell’estate di un anno fa. Tra discussioni e problematiche varie, il club giallorosso s’inserì nell’affare e ne concluse l’acquisto con la Fiorentina. Il profilo del mediano francese è quello ideale per dare sostanza e pure qualità al centrocampo. Ma anche in questo caso, c’è la necessità di fare cassa dopo i 180 milioni spesi negli ultimi otto mesi. Il lavoro di Giuntoli sarà molto intenso in questo periodo".