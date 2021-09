Gazzetta - Vedi Napoli e poi godi! Gli azzurri tornano in testa praticando un calcio meraviglioso, la squadra è consapevole delle sue clamorose potenzialità

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta così la vittoria del Napoli sul campo della Sampdoria.

"Vedi Napoli e poi godi. La squadra di Luciano Spalletti torna in testa alla classifica con un calcio meraviglioso, che sgorga in modo naturale dalla testa e dai piedi di giocatori chiaramente consapevoli delle clamorose potenzialità. Del Napoli che ha schiantato la Sampdoria a Marassi, è piaciuto praticamente tutto: la serenità con la quale ha approcciato una partita delicata, quasi un primo crash-test sul modo in cui questi ragazzi dovranno affrontare la pressione della vittoria a tutti i costi per inseguire lo scudetto; la lucidità con cui ha impostato la partita dal punto di vista tattico, con un centrocampo a tre che portava altissima la pressione; la facilità ad andare al tiro sia negli spazi larghi, concessi avventatamente dagli avversari, sia a difesa schierata; la mentalità che ha mostrato rifiutando di accontentarsi solo del successo già in tasca all’intervallo, ma cercando sempre uno scatto in più, un’azione in più, un gol in più. Le individualità, ovviamente, contano: Osimhen è straripante, Insigne genera calcio a getto continuo, Fabian Ruiz e Anguissa sono i signori del centrocampo. Però è la coralità del gioco a lasciare stupefatti e a dare un valore particolare al primato in classifica a punteggio pieno".