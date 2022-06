Gazzetta vede già Dries in giallorosso: "Il feeling tra la famiglia Mertens e Roma ha radici antiche..."

Il goleador di tutti i tempi della storia del Napoli Dries Mertens potrebbe essere il protagonista di un passaggio di maglia dall'azzurro al giallorosso della Roma. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il feeling tra la famiglia Mertens e Roma ha radici antiche, come racconta il quotidiano:

"In alcuni giorni liberi la coppia formata da Dries e Katrin è stata avvistata in riva al Tevere. Calciatori e famiglie come tante, anche se però non avrebbero mai immaginato che la Capitale avrebbe potuto diventare il loro nuovo giardino.

Dopo essere diventato il cannoniere più prolifico della storia del Napoli con 148 gol in 397 partite, il belga sperava di chiudere la sua carriera fra i partenopei. Invece il contratto in scadenza ha portato a una trattativa in salita, la forbice fra domanda e offerta è apparsa più grande di quanto previsto"