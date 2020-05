Gazzetta - Ultimatum di De Laurentiis a Mertens: concessi altri 7 giorni per decidersi, diversamente potrà andare via

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle trattative per il rinnovo tra Dries Mertens ed il Napoli: "Due mesi e più di black out. Di quell’incontro d’inizio marzo scorso, è rimasta soltanto la foto che li ritrae insieme, seduti a tavola per discutere sul rinnovo. Quell’immagine di Dries Mertens insieme con Aurelio De Laurentiis, aveva aperto all’ottimismo: è fatta, l’attaccante resterà a Napoli per altri due anni, titolarono i giornali il giorno dopo. A distanza di 70 giorni, invece, c’è il rischio concreto che il nazionale belga si accordi con l’Inter. Lì, ritroverebbe Romelu Lukaku, suo amico è compagno in nazionale, il suo primo sponsor. Il Napoli non ha più intenzione di aspettare, a Mertens ha dato ancora una settimana di tempo per decidersi a firmare. Diversamente, potrà andare".