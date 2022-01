Gazzetta - Tuanzebe titolare Napoli-Fiorentina: Spalletti l'ha provato in un ruolo inedito nella rifinitura

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri Spalletti ha provato Tuanzebe tra i titolari. Il giocatore è stato anche schierato davanti alla difesa per lunghi tratti durante la sessione di allenamento.

"Nell’allenamento di ieri lo ha provato pure in mediana. Ruolo che ha ricoperto nelle giovanili del Manchester United, dove s’impara a giocare in più ruoli. E soprattutto a saper gestire il pallone. Dunque Axel ha dimostrato di poter stare anche in quella posizione. E questo consente al tecnico azzurro di avere un’opzione in più. Perché senza Anguissa il Napoli ha bisogno di fisicità in mezzo, dove Demme e Lobotka stanno facendo bene ma sotto questo profilo non sono certo il massimo. E chissà che già anche stasera, in corsa, non possiamo vedere Tuanzebe spostato più avanti, per dar respiro a uno dei due mediani attuali”