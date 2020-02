Gazzetta - Tre dubbi di formazione per Longo in vista della gara di Napoli

Ultime Calcio Napoli -L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili scelte di Moreno Longo in vista di Napoli-Torino: "Sono principalmente tre i dubbi di Longo, uno per reparto. Il primo in difesa, dove il tecnico dovrà scegliere tra Lyanco e Bremer (Djidji ha in questo momento meno possibilità) il terzo uomo da affiancare a Nkoulou ed Izzo. Sugli esterni viaggiano verso il San Paolo De Silvestri e Ansaldi, mentre nel mezzo Rincon e Baselli sono sicuri di un posto. Il secondo ballottaggio è tra Lukic e Berenguer, e qui sarà principalmente una scelta tattica: il serbo garantisce più dinamismo, lo spagnolo sulla carta un po’ di vivacità in più. In attacco accanto a Belotti uno tra Zaza ed Edera: è duello alla pari. Verdi ad oggi è lontano dall’undici"