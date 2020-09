Gazzetta - Tra Milik e il Napoli balla un milione, vuole una liberatoria per la causa per i danni d’immagine: oggi nuovo incontro

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Ieri il suo entourage ha affrontato con De Laurentiis anche una serie di situazioni, considerando che l’attaccante polacco deve prendere ancora 3-4 mensilità (e in più balla lo stipendio di settembre). In tutto, quindi, circa un milione di euro netto, a cui sottrarre i 200mila euro della multa per l’ammutinamento del 5 novembre. L’accordo però non è stato trovato, ci si riaggiornerà oggi. Milik è disposto a pagare la multa, ma chiede una liberatoria che «archivi» l’eventuale causa civile per danni di immagine"