Gazzetta - Thuram acciaccato: la gestione di Inzaghi per la sfida con il Napoli

Ultime notizie - In casa Inter c'è grande attenzione sulle condizioni dell'attaccante Thuram. Il francese non è al massimo della condizione anche se con la Juve ha stretto i denti per esserci. Il problema alla caviglia persiste, ragion per cui Simone Inzaghi sta valutando con attenzione la gestione sia per la partita con il Genoa ma soprattutto in vista del match contro il Napoli.

Marcus Thuram infortunato

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sembra orientato a lasciare fuori Marcus Thuram sia per la gara di campionato con il genoa che in quella di Coppa Italia con la Lazio. Questo per consentire alla punta francese di recuperare a pieno regime in vista del match scudetto contro il Napoli.