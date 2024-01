Gazzetta - Tentazione Insigne per la Fiorentina: la situazione

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di una tentazione Lorenzo Insigne per la Fiorentina che cerca proprio un esterno d'attacco:

"La strada è in salita, se si pensa a come poter “limare” gli oltre 10 milioni di ingaggio che percepisce Lorenzo Insigne al Toronto in MLS, ma c’è una base più forte di qualsiasi ostacolo che è la volontà: in questo caso la molla può essere la grande voglia del calciatore di tornare in Serie A.

Magari un discorso con i viola è stato riaperto proprio in questi giorni in cui la Fiorentina si è interessata a Filippo Terracciano (poi andato al Milan) che ha come agente Andrea D’Amico, lo stesso procuratore che cura gli interessi dell’ex attaccante del Napoli. Già nel recente passato Insigne è stato accostato ai viola e il suo profilo potrebbe tornare di moda adesso che Vincenzo Italiano ha bisogno di un profilo in grado di integrarsi immediatamente nei suoi schemi"