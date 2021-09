Gazzetta - Tentazione Anguissa, Spalletti pensa di schierarlo titolare con la Juve: la situazione

Napoli calcio - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti sarebbe fortemente tentato di schierare titolare sabato contro la Juve Anguissa.

ANGUISSA TITOLARE CON LA JUVE?

"Rientrerà dal Camerun soltanto giovedì e si presenterà subito a Luciano Spalletti per mettersi a sua disposizione. Poche ore ancora, dunque, e Anguissa conoscerà il suo nuovo allenatore e i compagni che condivideranno con lui l’intera stagione. Avrà giusto il tempo per scambiare due chiacchiere con lo staff tecnico, che ne dovrà valutare le condizioni fisiche e, soprattutto, se potrà essere utilizzato, subito, contro la Juventus. La tentazione è forte, l’allenatore ci penserà fino all’ultimo, perché un mediano con le sue caratteristiche l’aveva chiesto a Cristiano Giuntoli nel momento in cui aveva raggiunto l’accordo con Aurelio De Laurentiis. L’impiego di Anguissa potrebbe essere il colpo a sorpresa dell’allenatore"