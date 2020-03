Gazzetta - Taglio degli stipendi, i calciatori del Barcellona firmano subito l'accordo con il club: i dettagli

Notizie calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i calciatori del barcellona hanno accettato di ridursi lo stipendio: "Anche i ricchi piangono. E il Barcellona è il più ricco di tutti. Almeno per l’annuale classifica Deloitte che a gennaio ha incoronato il club blaugrana per il fatturato, arrivato a 840 milioni di euro, la scorsa stagione. Scavalcando a livello mondiale anche il Real. Ma se il calcio si ferma per il coronavirus, allora sono guai per tutti. Soprattutto per chi poi deve garantire salari stratosferici, come quello di Messi che guadagna poco meno di 100 milioni l’anno. Ieri i dirigenti catalani hanno trovato un’intesa di massima coi giocatori per tagliare gli ingaggi, almeno finché dura la pandemia. In Francia vari club, tra cui Lione e Marsiglia, hanno già optato per il regime di disoccupazione parziale che permette di ridurre il monte stipendi, con l’aiuto dello Stato".