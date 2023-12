Gazzetta svela: Spalletti a ogni «Forza Napoli» gridato da lontano si batteva il pugno sul petto

Ultime notizie Napoli - L'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti tra i migliori atleti dell’anno ieri a Napoli per i Gazzetta Sports Awards, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Tra i tanti complimenti che il c.t. Spalletti ha ricevuto ci sono quelli di Urbano Cairo:

"È stato il presidente di Rcs e del Torino a consegnargli l’anello Damiani dedicato ai vincitori (anello che lui ha subito indossato commentando: «È bello davvero»). Il c.t. ha ringraziato tornando poi sul trionfo scudetto: quel che è certo è che i napoletani di Napoli ancora stravedono per lui. A ogni passo veniva fermato per autografi, selfie, videomessaggi, addirittura telefonate. Lui non ha mai detto no. Mai. E a ogni «Forza Napoli» gridato da lontano si batteva il pugno sul petto"