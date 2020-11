Gazzetta sul Napoli: "O si impone sul piano del gioco, oppure non trova le risorse caratteriali per leggere i diversi momenti della gara!"

Ultime notizie Napoli - Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ogni giocatore del Napoli è stato inchiodato alle proprie responsabilità e ha accettato senza fiatare:

“Gattuso preferirebbe un atteggiamento diverso, più reattivo dei giocatori. Invece resta questa patina di una squadra bella e per certi versi impossibile. Nel senso che o riesce a imporsi sul piano del gioco oppure non trova le risorse caratteriali per leggere i diversi momenti della gara. Un difetto, da risolvere anche se la mentalità puoi costruirla ma la personalità o ce l’hai o non la compri al mercato”