Gazzetta sul Napoli: l'obiettivo dichiarato è vincere la Coppa Italia. Vincere un trofeo sarebbe l'ideale per Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sugli obiettivi stagionali del Napoli: "L’obiettivo è dichiarato: il Napoli vuole la Coppa Italia. Ci sono pochi calcoli da fare, perché gli basterà non perdere la gara di ritorno (con lo 0-1 si andrebbe ai calci di rigore), al San Paolo, per raggiungere la finale. Il tutto nello spazio di una settimana, quella che avvierà la ripresa del calcio e, dunque, della stagione. Partire con la conquista di un trofeo sarebbe l’ideale per un ambiente che con Rino Gattuso ha avviato un nuovo ciclo tecnico. E poi, la Coppa Italia garantirebbe la partecipazione diretta alla prossima Europa League senza aspettare l’esito del campionato".