Gazzetta su Zielinski: ha rimpianto la mentalità e gli schemi di Spalletti con la Polonia

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sul Mondiale disputato da Piotr Zielinski con la Polonia:

"Prendete per esempio Zielinski, l’unico degli azzurri a poter esultare per un gol in Qatar, con la sua Polonia si è fermato agli ottavi contro la Francia, che resta fra le maggiori favorite. La sua posizione in campo, a volte troppo esterna e lontano dal gioco, ha creato problemi alla mezzala del Napoli, suscitando polemiche anche in Polonia. Piotr ha evitato ogni discussione interna, ma una cosa l’ha detta, dopo la brutta sconfitta con l’Argentina: «Se vogliamo mettere in difficoltà i francesi dobbiamo proporre più gioco, tenere il possesso e alzare il baricentro, come facciamo al Napoli». Quasi a rimpiangere la mentalità e gli schemi portati da Spalletti, essenza del calcio che così diventa divertente per chi guarda e soprattutto per gli stessi protagonisti".