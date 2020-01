Gazzetta su Sarri: ha ignorato l'appellativo di comandante per la Juve. Quel Maurizio napoletano a Torino non avrebbe diritto di cittadinanza

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul ritorno di Sarri a Napoli da avversario: "A Napoli si ricordano ancora le sue parole di fuoco al Palazzo, quel linguaggio che spesso ha creato imbarazzo e generato polemiche. Quegli attacchi al sistema, alla classe arbitrale, alla qualità dei terreni di gioco oppure alle scelte del calendario e agli orari delle partite stabilite dalla Lega. Sarri ha avuto da ridire contro quasi tutto e tutti, facendosi paladino di un’intera città, al punto da meritarsi l’appellativo di «Comandante». Una carica che ha saputo ignorare nel momento in cui ha deciso di abbandonare Napoli, attratto dalla voglia di Premier League prima, poi dall’ambizione di allenare Ronaldo e di vincere la Champions. Quel Sarri a Torino non avrebbe diritto di cittadinanza. Sarri così è diventato meno impetuoso, ha evitato le polemiche, ha ridotto le parolacce e solo in qualche frangente - una risposta qui, un atteggiamento lì — la sua indole è affiorata, come un vulcano che prima o poi deve, se non esplodere, almeno mostrare una nuvola di fumo"